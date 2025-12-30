Помер легендарний капітан мадридського Атлетіко Енріке Кольяр на прізвисько "Малюк"

Мадридський клуб Атлетіко повідомив про важку втрату. У кращий світ пішов знаменитий капітан "матрацників" Енріке Кольяр, який грав на чемпіонаті світу-1962.

29 грудня 2025 року зупинилося серце Енріке Кольяра. Культовий футболіст "матрацників" помер на 92-му році життя, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Атлетіко Мадрид.

Що відомо про легенду Атлетіко Енріке Кольяра?

Зірка "червоно-білих" народився 2 листопада 1934 року у місті Сан-Хуан-де-Азналфараче (Севілья). Футболом розпочав займатися у клубі Імперіал, а згодом виступав за юнацьку команду Пенья Норіт. У 1949 році він приєднався до молодіжних лав Атлетіко.

У дорослому футболі дебютував у сезоні 1952 – 1953 за Кадіс, за який виступав на правах оренди. Наступного року нападник повернувся в Атлетіко. За "матрацників" Кольяр виступав упродовж 16 сезонів.

Загалом нападник, який за свій невисокий зріст отримав прізвисько "Малюк", зіграв за Атлетіко 470 офіційних матчів (5-й показник серед гвардійців клубу), у яких забив 105 голів. Упродовж 10 років Енріке носив капітанську пов'язку – найбільший показник в історії клубу.

У складі збірної Іспанії Кольяр брав участь у чемпіонаті світу 1962, загалом зігравши за "Червону фурію" 16 матчів (5 голів).

Після видатної кар'єри в Атлетіко нападник ще пограв сезон за Валенсію, повісивши бутси у 1970 році. У рідному клубі працював на різних посадах та був президентом Фонду "Атлетіко".

Останні роки життя знаменитий футболіст страждав на хворобу Альцгеймера, пересуваючись на інвалідному візку.

Раніше повідомлялося про втрату колишнього тренера юнацьких збірних України Валентина Луценка, який був вихованцем київського Динамо.

Які трофеї завоював Кольяр?