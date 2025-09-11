Ентоні Джошуа з вересня 2024 року не проводив боїв. Ця пауза триває після несподіваної поразки від Даніеля Дюбуа в битві за пояс IBF.

Зірковий британець певний час відновлювався, а згодом був вимушений робити операцію на лікті. Напередодні він повернувся до тренувань і звернувся до своїх фанатів, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

Що сказав Джошуа про своє повернення?

Ей Джей заявив, що вже скоро планує провести свій наступний поєдинок. Він зухвало назвав суперника, з яким хотів би розділити ринг.

Я повернуся швидше раніше, ніж пізніше. Я зав'яжу шнурки, поправлю рукавички та знову буду в рингу. Сподіваюся, я битиму Ф'юрі по голові та танцюватиму навколо його джебу,

– заявив Джошуа.

Зазначимо, що Тайсон Ф'юрі після другої поразки від Олександра Усика повісив рукавички на цвях. Люди, які наближені до його оточення, заявляли, що він може відновити кар'єру лише заради проведення трилогії з українцем.

Нагадаємо, що раніше промоутер Едді Хірн назвав можливих суперників Ентоні Джошуа в наступному бою.

Що відомо про кар'єру Ентоні Джошуа?