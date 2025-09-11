Энтони Джошуа с сентября 2024 года не проводил боев. Эта пауза продолжается после неожиданного поражения от Даниэля Дюбуа в битве за пояс IBF.

Звездный британец некоторое время восстанавливался, а впоследствии был вынужден делать операцию на локте. Накануне он вернулся к тренировкам и обратился к своим фанатам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

Что сказал Джошуа о своем возвращении?

Эй Джей заявил, что уже скоро планирует провести свой следующий поединок. Он дерзко назвал соперника, с которым хотел бы разделить ринг.

Я вернусь скорее раньше, чем позже. Я завяжу шнурки, поправлю перчатки и снова буду в ринге. Надеюсь, я буду бить Фьюри по голове и танцевать вокруг его джеба,

– заявил Джошуа.

Отметим, что Тайсон Фьюри после второго поражения от Александра Усика повесил перчатки на гвоздь. Люди, которые приближены к его окружению, заявляли, что он может возобновить карьеру только ради проведения трилогии с украинцем.

Что известно о карьере Энтони Джошуа?