Звездный британец некоторое время восстанавливался, а впоследствии был вынужден делать операцию на локте. Накануне он вернулся к тренировкам и обратился к своим фанатам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.
Что сказал Джошуа о своем возвращении?
Эй Джей заявил, что уже скоро планирует провести свой следующий поединок. Он дерзко назвал соперника, с которым хотел бы разделить ринг.
Я вернусь скорее раньше, чем позже. Я завяжу шнурки, поправлю перчатки и снова буду в ринге. Надеюсь, я буду бить Фьюри по голове и танцевать вокруг его джеба,
– заявил Джошуа.
Отметим, что Тайсон Фьюри после второго поражения от Александра Усика повесил перчатки на гвоздь. Люди, которые приближены к его окружению, заявляли, что он может возобновить карьеру только ради проведения трилогии с украинцем.
Что известно о карьере Энтони Джошуа?
- Олимпийский чемпион 2012 года в хевивейте.
- На профи-ринге дебютировал осенью 2013 года и имел серию из 22 побед. Одолел, в частности, Владимира Кличка, который после поражения завершил карьеру.
- Бывший чемпион мира в хевивейте по версиям IBF, WBA Super, IBO и WBO.
- Всего провел 32 боя, в которых одержал 28 побед, одолел девять бойцов за титул чемпиона мира.