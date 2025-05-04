Скоро відбудеться, – Джошуа натякнув на омріяний бій проти Ф'юрі

Ентоні Джошуа нещодавно з'явився у медійному просторі. Ей Джей заінтригував фанатів, розкривши плани на наступний поєдинок.

Наразі колишній чемпіон світу має перенести операцію перед поверненням у ринг. Проте британець продовжує підігрівати інтерес, натякнувши на бій проти Тайсона Ф'юрі, повідомляє 24 канал.

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Джошуа про бій з Ф'юрі

Ентоні Джошуа марить шансом зустрітись у бою з Тайсоном Ф'юрі. Британський боксер оцінив можливість проведення довгоочікуваного поєдинку з "Циганським королем".

Зі слів Ей Джея, він готовий розділити ринг з Ф'юрі, заявивши, що все залежить від Тайсона.

Я тренуюся, бо це моє життя. Я б’юся, бо це моє життя. Тож так, бій із Ф’юрі відбудеться скоро – коли він буде готовий,

– сказав Джошуа.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі програв Олександру Усик у реванші 21 грудня 2024 року. На початку січня 2025 року, на тлі двох поразок від українця, "Циганський король" оголосив про завершення кар'єри.

Ентоні Джошуа востаннє бився восени минулого року. Ей Джей неочікувано програв нокаутом у 5 раунді Даніелю Дюбуа у бою за вакантний титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією IBF.