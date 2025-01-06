"Нокаутую тебе в першому раунді": відомий супертяж зухвало звернувся до Джошуа

Мартін Баколе продовжує дивувати світ гучними заявами. Цього разу конголезький супертяж звернувся до британського боксера Ентоні Джошуа.

31-річний надважковаговик планує провести бій з Ей-Джеєм. Він заявив, що завершить бій достроково, повідомляє 24 канал із посиланням на сторінку спортсмена в соціальні мережі Х.

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Баколе звернувся до Джошуа

Мартін Баколе записав відео, де зухвало звернувся до колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа. Конголезький супертяж кинув виклик британському боксеру.

31-річний боксер пообіцяв відправити Ей-Джея в нокаут у першому раунді. Він такого пригадав, що вже декілька разів пропонував британцю провести поєдинок.

Джошуа, це відео для тебе. Я кидав тобі виклик, я хотів тебе нокаутувати. Я знаю, що ти ніс нісенітницю щодо Ефе Аджагби, що він мене поб'є. Ганьба тобі. Скільки разів я тобі кидав виклики? Скільки разів я просив тебе побитися зі мною в Африці? Тобі має соромно за себе. Я хочу побитися з тобою. Я хочу нокаутувати тебе,

– сказав Баколе.

Конголезький супертяж також пригадав власні бої проти Даніеля Дюбуа. Боксер зазначив, що з легкістю переможе Ентоні Джошуа.

Подивись на Дюбуа. Я двічі зламав йому ніс, а він наглухо нокаутував тебе. Якщо ти поб'єшся зі мною, я нокаутую тебе в першому раунді. Ти говориш про Аджагбе. Він дитина. Почекай і побачиш, як я нокаутую його. Я запрошую тебе на наш бій. Ти несеш нісенітницю, я хочу битися з тобою. Досить нести дурниці,

– додав боксер.

Баколе також зауважив, що Джошуа тепер називає себе нігерійцем, а не британцем. Конголезець зазначив, що він африканський гігант та воїн та вкотре пообіцяв відправити Ей-Джея в нокаут.