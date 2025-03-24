В ніч на 22 вересня відбувся бій за титул абсолютного чемпіона світу між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Ей-Джей поступився опоненту нокаутом.

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Джошуа може зустрітися на рингу з Полом

Едді Хірн розповів, що збирається організувати протистояння британського боксера і Джейка, пише 24 канал з посиланням на MMA Fighting.

Джошуа неодноразово заявляв, що він готовий вийти на ринг з будь-яким суперником. Головна проблема – американець готовий зустрітися з Ентоні у 2026 році. Але чому це не можна організувати раніше? Вони спілкувалися між собою, обговорювали різноманітні деталі,

– сказав промоутер.

Хірн пропонує провести цей поєдинок у поточному році. Час не допоможе Джейку, він не стане кращим. Немає сенсу зволікати.

"Пол вміє створювати масштабні події, ми чудово про це знаємо. Він приваблює величезну аудиторію глядачів, і для нас це перевага. Джошуа легко переможе американця. Я спитав у Ентоні, він згоден зустрітися з Джейком. Для мене не проблема організувати такий бій", – додав Едді Хірн.

Нагадаємо, що після реваншу з Олександром Усиком очікувалося, що Тайсон Ф'юрі проведе бій з Ентоні Джошуа. Однак 13 січня "Циганський король" оголосив про завершення кар'єри.