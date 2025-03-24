В ночь на 22 сентября состоялся бой за титул абсолютного чемпиона мира между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа. Эй-Джей уступил оппоненту нокаутом.

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Джошуа может встретиться на ринге с Полом

Эдди Хирн рассказал, что собирается организовать противостояние британского боксера и Джейка, пишет 24 канал со ссылкой на MMA Fighting.

Джошуа неоднократно заявлял, что он готов выйти на ринг с любым соперником. Главная проблема – американец готов встретиться с Энтони в 2026 году. Но почему это нельзя организовать раньше? Они общались между собой, обсуждали различные детали,

– сказал промоутер.

Хирн предлагает провести этот поединок в текущем году. Время не поможет Джейку, он не станет лучше. Нет смысла медлить.

"Пол умеет создавать масштабные события, мы прекрасно об этом знаем. Он привлекает огромную аудиторию зрителей, и для нас это преимущество. Джошуа легко победит американца. Я спросил у Энтони, он согласен встретиться с Джейком. Для меня не проблема организовать такой бой", – добавил Эдди Хирн.

Напомним, что после реванша с Александром Усиком ожидалось, что Тайсон Фьюри проведет бой с Энтони Джошуа. Однако 13 января "Цыганский король" объявил о завершении карьеры.