Джошуа ляже на операційний стіл: коли боксер зможе вийти на ринг

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа вкотре відклав повернення на ринг. Ей Джею дошкуляє травма, через яку він змушений зробити операцію.

Раніше планувалося, що Ентоні Джошуа проведе бій цієї весни. Згодом з'явилася інформація про травму верхньої частини тіла у боксера, пише 24 Канал з посиланням на The Ring.

Читайте також Усик зробив прогноз на результат реваншу Джошуа – Дюбуа

Джошуа дав обіцянку повернутися на ринг

Нещодавно Джошуа побував у Саудівській Аравії, де спостерігав за боєм Сауля Альвареса та Вільяма Скулла. В Ер-Ріяді він поспілкувався з журналістами, яким розповів про свої подальші плани.

"Я намагаюся привести своє тіло в порядок. Мені справді потрібно зробити невелику операцію на лікті, десь у травні. Ми узгоджуємо деталі.

Я не буду в спортзалі приблизно шість-вісім тижнів, а потім, коли одужаю, повернуся", – сказав Джошуа.

У разі успішної операції колишній суперник Усика зможе розпочати тренування не раніше липня. У такому випадку повернення Джошуа на ринг варто очікувати в жовтні цього року.

Нагадаємо, що свій останній поєдинок Ей-Джей провів у вересні 2024 року. Тоді Ентоні зазнав болючої поразки від Даніеля Дюбуа.

Експерти очікують, що Джошуа проведе довгоочікуваний бій проти Тайсона Ф'юрі. До слова, "Циганський король" нещодавно натякнув на своє повернення.