Знайшли турка, який "пішов у СЗЧ": футболіст-втікач з Вереса опинився у новому клубі
- Ерен Айдин, турецький футболіст, підписав контракт з азербайджанською Зірою після самовільного покидання Вереса.
- Айдин залишив Верес під час зборів у Туреччині, не виходячи на зв'язок, через невдоволення невиконаними трансферними пропозиціями.
Турецький гравець Вереса Ерен Айдин підписав контракт з азербайджанською Зірою. Раніше футболіст самовільно покинув розташування рівненського клубу.
За даними Transfermarkt, вінгер Вереса перейшов до азербайджанського клубу на правах вільного агента. Про укладання угоди з Айдином Зіра повідомила на своїй сторінці в інстаграмі.
Як Айдин покинув Верес?
За повідомленням офіційного сайту Вереса, 3 лютого 2026 року під час тренувального збору в Туреччині Ерен Айдин самовільно залишив табір команди, перестав виходив на зв'язок з керівництвом клубу чи медичним штабом.
Представники футболіста були незадоволені тим, що Верес не продав його у зимове міжсезоння, хоча надходили пропозиції від клубів Туреччини та Португалії – можливо, саме це стало мотивом для дій Айдіна.
Фанати Вереса встигли у соцмережах іронічно відреагували на демарш турка, мовляв, той "пішов у СЗЧ".
Що відомо про новий клуб турецького футболіста?
ФК Зіра виступає в азербайджанській Прем'єр-лізі. Клуб є триразовим срібним призером чемпіонату Азербайджану та дворазовим фіналістом Кубка.
Турецький футболіст підписав контракт із Зірою до кінця поточного сезону.
Період кар’єри у Вересі
- До України Ерен Айдин перебрався на початку вересня 2025 року. За цей час турецький вінгер встиг взяти участь в 11 матчах Вереса, відзначитися одним голом та віддати три результативні передачі.
- Футболіст уклав контракт з Вересом терміном до 30 червня 2028 року. Айдин є вихованцем академії Галатасараю.
- До свого українського етапу кар'єри 22-річний турецький гравець виступав виключно у себе на батьківщині.