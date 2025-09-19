Колишня зірка Манчестер Юнайтед та збірної Франції Ерік Кантона публічно звернувся до ФІФА та УЄФА. Скандальний ексфутболіст закликав до бойкоту матчів за участю ізраїльських команд.

У Лондоні на стадіоні "Вемблі" відбувся благодійний захід під назвою "Разом за Палестину". На ньому виступив Ерік Кантона, який звернувся до ФІФА та УЄФА застосувати санкції до Ізраїлю, пише 24 Канал з посиланням на Mirror.

Чому Кантона порівняв Палестину з Україною?

Скандальний ексфорвард закликав відсторонити від міжнародних турнірів ізраїльські клуби та збірні. Все через операцію ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю – 24 Канал) проти терористів ХАМАС у Газі. Під час виступу Кантона провів паралель з війною в Україні, коли ФІФА та УЄФА оперативно застосували санкції до Росії.

Через кілька днів після початку війни Росії в Україні ФІФА та УЄФА відсторонили РФ. Тепер триває понад 700 днів конфлікт, який Amnesty International називає геноцидом, і Ізраїль досі бере участь у змаганнях,

– заявив Кантона.

Легендарний футболіст звинуватив футбольні інституції у подвійних стандартах та закликав активних футболістів бойкотувати матчі проти ізраїльських команд.

"Чому, чому це подвійні стандарти? ФІФА та УЄФА повинні дискваліфікувати Ізраїль. Клуби в усьому світі повинні відмовитися грати проти ізраїльських команд. Поточні гравці в усьому світі повинні відмовитися грати проти ізраїльських команд", – сказав Кантона.

Зазначимо, що 59-річний француз давно підтримує Палестину. Кантона бере участь у різноманітних акціях на підтримку частково визнаної держави на Близькому Сході. При цьому ексзірка МЮ не коментував злочини ХАМАС проти Ізраїлю, які є першопричиною операції на території Сектора Гази.

Ерік Кантона у футболці в кольорах прапора Ізраїлю / фото з інстаграму ексфутболіста

Як у Європі закликають ізолювати Ізраїль?

Збірна Ізраїлю бере участь у відборі на ЧС-2026, претендуючи на одну з путівок на Мундіяль. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав заборонити участь Ізраїлю у спортивних змаганнях через дії у Газі. Про це пише видання Politico.

Низка іспанських урядовців виступають за бойкот ЧС-2026, якщо там братиме участь збірна Ізраїлю. Нещодавно фінальний етап велоперегонів Vuelta дорогами Іспанії був скасованих через протест пропалестинських сил.

Наразі ФІФА та УЄФА утримуються від публічних коментарів стосовно заяв іспанських політиків та Еріка Кантони.

Раніше ми розповідали, як на Виконкомі УЄФА розглядали питання повернення команд з Росії до міжнародних турнірів.