Помер відомий французький тренер: він боровся з онкологією

У віці 58 років помер головний тренер французького клубу Брест Ерік Руа. Останні роки життя він боровся з раком підшлункової залози.

Про смерть фахівця повідомляє L'Equipe. Інформацію також підтвердила його родина.

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Яка причина смерті Еріка Руа?

За словами родини тренера, хвороба тривала понад три з половиною роки, проте він продовжував жити й працювати, не полишаючи футбол.

Останні три з половиною роки Ерік боровся з раком підшлункової залози. Увесь цей час він продовжував жити з силою, яка й досі вражає нас, спонукуваний любов'ю до своєї родини, до футболу та до своєї роботи, а також пристрастю, яка ніколи його не залишала,

– йдеться в заяві близьких.

C'est avec une tristesse infinie que l'UNFP vient d’apprendre la disparition d'Éric Roy, entraîneur du Stade Brestois.



Milieu de terrain au parcours respecté, de Nice à l'Olympique de Marseille, en passant par Lyon, Troyes et l’Angleterre, il était devenu un technicien… pic.twitter.com/xS0znpseBv — UNFP (@UNFP) June 17, 2026

Чого досяг Руа з Брестом?

Найбільшого визнання він досяг як головний тренер французького Бреста, який сенсаційно вивів до Ліги чемпіонів. Очоливши команду в січні 2023 року, коли вона перебувала на 17-му місці й боролася за виживання, Руа зумів не лише зберегти їй місце в елітному дивізіоні, а й уже в сезоні 2023/2024 підняв її до історичного третього місця в Лізі 1. Завдяки цьому скромний клуб уперше в своїй історії отримав путівку до Ліги чемпіонів УЄФА, попри один із найменших бюджетів у чемпіонаті Франції.

За цей успіх у 2024 році Еріка Руа було визнано найкращим тренером сезону в Лізі 1. У сезоні 2024/2025 під його керівництвом Брест продовжив гучно заявляти про себе в Європі, подолавши груповий етап і вийшовши до 1/16 фіналу головного єврокубка.

Руа також тривалий час працював футбольним експертом і телекоментатором на французькому телебаченні.