У суботу, 11 жовтня, відбулися поєдинки кваліфікаційного раунду до чемпіонату світу-2026 з футболу. В одному з них збірна Норвегії вдома приймала Ізраїль.

Господарі розгромили суперників з рахунком 5:0. Головним героєм зустрічі став Ерлінг Голанд, для якого ця гра стала особливою, повідомляє 24 Канал із посиланням на Opta.

Читайте також Через футболіста збірної України не перейменували вулицю на честь радянського маршала

Яке досягнення підкорилося Голанду?

Старт матчу невдало склався для нападника Манчестер Сіті, який на четвертій хвилині не реалізував пенальті через сейв Даніеля Перця. Однак воротар завчасно вийшов з лінії воріт, тож 11-метровий удар норвежець перебив, але не забив і вдруге – знову на висоті виявився голкіпер.

Проте це не вивело форварда з рівноваги й він видав чудовий перформанс. Голанд записав у свій актив хет-трик, який дозволив йому встановити фантастичне досягнення.

Норвежець у поєдинку проти Ізраїлю перетнув позначку у 50 голів у футболці збірної. Для цього йому знадобилося лише 46 матчів.

Раніше нікому не вдавалося так швидко забити півсотні м'ячів у складні національних команд. Зокрема, він з великим запасом випередив найкращих форвардів сучасності, таких як Гаррі Кейн (71 поєдинок), Роберт Левандовський (90), Ліонель Мессі (107) і Кріштіану Роналду (114).

Голанд зробив хет-трик у матчі Норвегія – Ізраїль: відеоогляд матчу

Також Ерлінг Голанд продовжив свою гольову серію у матчах за клуб та збірну, яка становить вже десять матчів. Він оновив найкращий результат у кар'єрі за цим показником і повторив досягнення Ліонеля Мессі, якому двічі таке вдавалося – у 2010 та 2013 роках.

До слова. У вересні норвежець забив п'ять м'ячів у поєдинку проти Молдови. Він завершився з рахунком 11:1 і став найрозгромнішою поразкою в історії для наших сусідів.

Нагадаємо, що напередодні Голанд встановив також рекорд і клубного футболу. Він став гравцем, якому знадобилося найменше матчів для того, щоб забити 50 голів у Лізі чемпіонів. За даними Transfermarkt, наразі норвежець посідає загальне дев'яте місце в гонці бомбардирів в історії цього турніру.

Що відомо про кар'єру Ерлінга Голанда?