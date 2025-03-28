Вибив Рому з Ліги Європи: відомий тренер може стати наступником Раньєрі

В італійській Ромі цього літа відбудуться серйозні зміни. Головний тренер "вовків" Клаудіо Раньєрі покине команду після завершення сезону 2024/2025.

Тому римляни повинні шукати нового спеціаліста, який очолить команду. Серед потенційних кандидатів відомий іспанський тренер, пише 24 канал із посиланням на Roma Press.

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Хто може очолити Рому

Оскільки Клаудіо Раньєрі планує покинути Рому після завершенню сезону 2024/2025. "Вовки" почали активно займатись пошуком нового тренера.

Римлян може очолити Ернесто Вальверде, який наразі працює в Атлетіку Більбао. Угода іспанського спеціаліста з басками спливає у червні 2025 року, а також він перебуває у дружніх стосунках із Раньєрі.

Тому цілком можливо, що Вальверде продовжить кар'єру тренера у Римі. Одним з плюсів іспанського спеціаліста, це досвід роботи у Барселоні.

Цікаво. Ернесто Вальверде вилітав від Роми у Лізі чемпіонів у сезоні 2017/2018, коли працював у Барселоні. У поточній кампанії іспанський спеціаліст на чолі Атлетіка Більбао вибив римлян з Ліги Європи.

Раніше з'явилась інформація, що Рому може очолити Джан П'єро Гасперіні. Проте Клаудіо Раньєрі спростував чутки щодо можливого призначення нинішнього наставника Аталанти.