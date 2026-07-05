Не протримався і трьох тижнів: збірна Тунісу звільнила іменитого тренера після двох матчів

Туніс став одним із головних розчарувань чемпіонату світу-2026: команда, яка показала ледь не найкращу гру у відборі на Мундіаль, була єдиною з Африки, хто не вийшов у плей-оф. Неприємно здивувала і кадрова політика команди: просто під час турніру було звільнено головного тренера Сабрі Лямуші.

На його місце прийшов Ерве Ренар, який не зміг врятувати ситуацію. Тож вже після двох матчів йому теж вказали на двері, пише 24 Канал.

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Чому Туніс звільнив Ерве Ренара?

Боси збірної Тунісу, здавалося, вирішили, що призначення просто посеред групового етапу наставника, який не готував команду до турніру і взагалі раніше не працював з цими футболістами, має якимось магічним чином вивести команду до плей-оф.

Але дива не сталося: після поразки Швеції 1:5, яка відбулася ще під керівництвом Сабрі Лямуші, вже з Ерве Ренаром "орли Карфегену" поступилися Японії 0:4 і Нідерландам 1:3. Українські вболівальники сумно говорили, що з таким Тунісом ми б точно вийшли з групи, якби кваліфікувалися на Мундіаль замість шведів.

Навіщось зачекавши до завершення 1/16 фіналу, федерація Тунісу оголосила, що Ренар йде з посади. Він провів на чолі команди лише 18 днів.

Як Ренар відреагував на відставку?

Француз сприйняв новину про звільнення дуже дипломатично: заявив, що щиро дякує керівництву тунісського футболу за можливість взяти участь у чемпіонаті світу-2026, а також назвав свій досвід на чолі команди "незабутнім". На прощання Ренар побажав африканській збірній прогресу та написання нових сторінок її історії.

Чим відомий Ерве Ренар?

Француз є спеціалістом з роботи з доволі екзотичними, а особливо африканськими збірними – він свого часу встиг очолити Замбію, Анголу, Кот-д'Івуар і Марокко. Двічі вигравав Кубок африканських націй.

Останнім його місцем роботи перед Тунісом була збірна Саудівської Аравії, з якою він мав би їхати на Мундіаль, але несподівано був звільнений.

Кандидатура Ерве Ренара фігурувала у чутках щодо можливого призначення на посаду головного тренера збірної України.