Циганков врятував Жирону від поразки в каталонському дербі з Еспаньйолом

Каталонське дербі між Еспаньйолом та Жироною закривало програму 27-го туру Ла Ліги. Протистояння команд із середини турнірної таблиці завершилося бойовою нічиєю.

Еспаньйол – Жирона 1:1

Гол: Хофре, 49 – Стуані, 86 (з пенальті)

У понеділок, 10 березня, відбувся матч 27-го туру Ла Ліги між командами Еспаньйол та Жирона. У складі "біло-червоних" з перших хвилин вийшов Віктор Циганков, пише 24 Канал.

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Як зіграв Циганков у каталонському дербі

У попередньому турі українець став героєм матчу проти Сельти (2:2), записавши на свій рахунок гол та асист. Тож вболівальники Циганкова очікували на продовження результативної серії.

У першому таймі жодній з команд не вдалося поцілити у ворота. Тотальною перевагою володіли гості, але до реальних загроз справа не доходила. Наприкінці тайму Циганков зіштовхнувся головою з партнером по команді. На щастя, все обійшлося. Медики надали Віктору допомогу і він продовжив матч.

На початку другої половини гри Еспаньйол повів у рахунку. Під час швидкої атаки Хофре опинився перед голкіпером та точним ударом відправив м'яч у кут воріт.

На 64-й хвилині Циганков мав чудовий шанс зрівняти рахунок. Вінгер опинився на ударній позиції, але не зумів замкнути флангову передачу.

На 86-й хвилині Циганков заробив пенальті для своєї команди. До позначки підійшов Стуані. Уругвайський нападник спокійно пробив по центру та зрівняв рахунок.

До кінця матчу цифри на табло не змінилися. Фінальний свисток арбітра зафіксував нічию – 1:1.