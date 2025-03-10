Эспаньол – Жирона 1:1

Гол: Хофре, 49 – Стуани, 86 (с пенальти)

В понедельник, 10 марта, состоялся матч 27-го тура Ла Лиги между командами Эспаньол и Жирона. В составе "бело-красных" с первых минут вышел Виктор Цыганков, пишет 24 Канал.

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Как сыграл Цыганков в каталонском дерби

В предыдущем туре украинец стал героем матча против Сельты (2:2), записав на свой счет гол и ассист. Поэтому болельщики Цыганкова ожидали продолжения результативной серии.

В первом тайме ни одной из команд не удалось поразить ворота. Тотальным преимуществом владели гости, но до реальных угроз дело не доходило. В конце тайма Цыганков столкнулся головой с партнером по команде. К счастью, все обошлось. Медики оказали Виктору помощь и он продолжил матч.

В начале второй половины игры Эспаньол повел в счете. Во время быстрой атаки Хофре оказался перед голкипером и точным ударом отправил мяч в угол ворот.

На 64-й минуте Цыганков имел отличный шанс сравнять счет. Вингер оказался на ударной позиции, но не сумел замкнуть фланговую передачу.

На 86-й минуте Цыганков заработал пенальти для своей команды. К отметке подошел Стуани. Уругвайский нападающий спокойно пробил по центру и сравнял счет.

До конца матча цифры на табло не изменились. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью – 1:1.