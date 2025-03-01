В субботу, 1 марта, состоялся матч 26-го тура испанской Ла Лиги "Жирона" – "Сельта". В стартовом составе хозяев на поле вышел Виктор Цыганков, пишет 24 Канал.

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Второй гол Цыганкова в сезоне

Украинский вингер Жироны давно не отличался результативными действиями. Поэтому на поединок против "небесных" Цыганков вышел с особым настроем.

Нацеленность на ворота принесла результат на 21-й минуте матча. Виктор воспользовался скидкой партнера по команде и с нескольких метров расстрелял голкипера соперников.

Видео гола Цыганкова

Виктор отпраздновал забитый гол с мечом джедая. Украинец давний фанат культовой медиафраншизы "Звездные войны".

Для Цыганкова этот гол стал вторым в сезоне. Последний раз 27 летний вингер отмечался еще в августе 2024 года.

На 69-й минуте встречи Цыганков отметился ассистом. Украинец подал мяч с углового на Эрреру, который сделал счет в матче ничейным – 2:2.

Видео ассиста Цыганкова и гола Эрреры

В итоге поединок Жирона – Сельта завершился вничью 2:2. В турнирной таблице команда Цыганкова занимает 11 место.