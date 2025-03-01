У суботу, 1 березня, відбувся матч 26-го туру іспанської Ла Ліги "Жирона" – "Сельта". У стартовому складі господарів на поле вийшов Віктор Циганков, пише 24 Канал.

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Другий гол Циганкова у сезоні

Український вінгер Жирони давно не відзначався результативними діями. Тож на поєдинок проти "небесних" Циганков вийшов з особливим налаштуванням.

Націленість на ворота принесла результат на 21-й хвилині матчу. Віктор скористався скидкою партнера по команді та з кількох метрів розстріляв голкіпера суперників.

Відео голу Циганкова

Віктор відсвяткував забитий гол з мечем джедая. Українець давній фанат культової медіафраншизи "Зоряні війни".

Для Циганкова цей гол став другим у сезоні. Востаннє 27 річний вінгер відзначався ще у серпні 2024 року.

На 69-й хвилині зустрічі Циганков відзначився асистом. Українець подав м'яч з кутового на Ерреру, який зробив рахунок у матчі нічийним – 2:2.

Відео асисту Циганкова та голу Еррери

У підсумку поєдинок Жирона – Сельта завершився внічию 2:2. У турнірній таблиці команда Циганкова займає 11-те місце.