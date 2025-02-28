Судаков горить бажанням розвиватись у футбольному плані та спробувати свої сили у топовому європейському чемпіонаті. Георгій тяжіє до виступів в італійській Серії А.

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Потенційний трансфер Судакова

22-річним хавбеком "гірників" цікавляться гранди італійського футболу Ювентус та Наполі. Вони вже намагались підписати гравця донеччан та планують здійснити трансфер влітку, повідомляє 24 канал із посиланням на Europalacio.

Раніше Георгій Судаков розповідав про те, що отримував пропозиції стосовно трансферу від Наполі та Ювентуса. Шахтар не відпустив півзахисника в один з італійських клубів, адже він є ключовим гравцем у складі "гірників".

Також торік генеральний директор донеччан Сергій Палкін підтвердив інформацію, що неаполітанці вели перемовини з Шахтарем щодо переходу Георгія Судакова.

До слова. Георгій Судаков продовжив контракт з Шахтарем взимку 2024 року. Нова угода півзахисника з "гірниками" розрахована до 31 грудня 2028 року.

"Гірники" були не проти відпустити 22-річного хавбека у Наполі за 50 мільйонів євро та бонуси. Однак неаполітанці намагались придбати Судакова за 40 мільйонів євро, що не влаштувало донеччан.

У поточній кампанії Георгій Судаков зіграв у 25 матчах за Шахтар в офіційних турнірах. На рахунку півзахисника десять забитих м'ячів та чотири результативні передачі.