Судаков горит желанием развиваться в футбольном плане и попробовать свои силы в топовом европейском чемпионате. Георгий тяготеет к выступлениям в итальянской Серии А.

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Потенциальный трансфер Судакова

22-летним хавбеком "горняков" интересуются гранды итальянского футбола Ювентус и Наполи. Они уже пытались подписать игрока дончан и планируют осуществить трансфер летом, сообщает 24 канал со ссылкой на Europalacio.

Ранее Георгий Судаков рассказывал о том, что получал предложения по трансферу от Наполи и Ювентуса. Шахтер не отпустил полузащитника в один из итальянских клубов, ведь он является ключевым игроком в составе "горняков".

Также в прошлом году генеральный директор дончан Сергей Палкин подтвердил информацию, что неаполитанцы вели переговоры с Шахтером по переходу Георгия Судакова.

К слову. Георгий Судаков продлил контракт с Шахтером зимой 2024 года. Новое соглашение полузащитника с "горняками" рассчитано до 31 декабря 2028 года.

"Горняки" были не против отпустить 22-летнего хавбека в Наполи за 50 миллионов евро и бонусы. Однако неаполитанцы пытались приобрести Судакова за 40 миллионов евро, что не устроило дончан.

В текущей кампании Георгий Судаков сыграл в 25 матчах за Шахтер в официальных турнирах. На счету полузащитника десять забитых мячей и четыре результативные передачи.