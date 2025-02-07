Забарний та Миколенко зустрінуться в Кубку Англії: прогноз на матч Евертон – Борнмут

Гравці збірної України демонструють впевнену гру за свої англійські клуби. Тепер вони зійдуться на "Гудісон Парк", щоб визначити володаря путівки в 1/8 фіналу Кубка Англії.

Цими вихідними в Кубку Англії 2024-2025 пройдуть матчі 1/16 фіналу. Увага вболівальників з України буде прикута до Ліверпуля, де місцевий Евертон прийматиме Борнмут, повідомляє 24 Канал. Початок – 8 лютого о 17:00 за Києвом.

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Битва українських збірників

У складі обох команд виступають гравці збірної України. Віталій Миколенко закріпився в основі Евертона, проте його команда не може ставити високі задачі.

Наразі "іриски" ведуть боротьбу за виживання, випереджаючи зону вильоту на 9 балів. Інша справа – Борнмут, де виступає Ілля Забарний. "Вишням" також пророкували битву за невиліт.

Тим не менш. команда Забарного дивує усіх фанатів та йде на сьомій сходинці. При цьому відстань від топ-четвірки складає всього три бали. При цьому українець є ключовим гравцем команди Іраоли.

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Тепер же українські гравці зійдуться один проти одного в Кубку. Невеличким фаворитом у цій битві вважається Борнмут, прохід якого оцінюється у 1,76. Коефіцієнт на успіх Евертона становить 2,06. Що стосується основного часу, то котирування наступні:

перемога Евертона – 2,93

нічия – 3,45

перемога Борнмута – 2,42

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При цьому експерти очікують на результативну зустріч. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 1, 83, тоді як на ТМ2,5 – 2,03. При цьому малоймовірно, що хтось із українців запише собі в актив кліншит. Ставка "обидві заб'ють" оцінюється в 1,67.

Відзначимо, що в останніх десяти очних матчах між Борнмутом та Евертоном жодного разу не фіксувалась нічия. Минулі три гри залишились за "вишнями".