Миколенко спробує зупинити Ліверпуль на шляху до чемпіонства: які шанси у Евертона в дербі

Мерсисайдське дербі не відбулось за розкладом через жахливі погодні умови в Ліверпулі. Підопічні Арне Слота мають шанс ще більше відірватися від Арсеналу.

У середу, 12 лютого, в чемпіонаті Англії 2024-2025 відбудеться перенесений матч 15 туру АПЛ. В рамках мерсисайдського дербі зійдуться між собою Евертон та Ліверпуль, повідомляє 24 Канал. Початок – о 21:30 за київським часом.

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Перше дербі сезону

Сусіди по місту мали зіграти очний матч першого кола ще на початку грудня. Втім метелиця в Ліверпулі змусила організаторів перенести матч на інший день. Команди продовжують успішно вирішувати свої завдання.

Евертон вимушений боротися за виживання та не ставити більш амбітних завдань. На щастя для команди Віталія Миколенка, вона поки далека від зони вильоту – 16 місце та плюс дев'ять балів від Лестера.

Українець є важливою частиною команди Девіда Моєса, проте гру в Кубку проти Борнмута Віталій пропустив через дискомфорт у литковому м'язі. Його участь у мерсисайдському дербі під питанням.

Що стосується Ліверпуля, то "червоні" впевнено лідирують в АПЛ та є головними претендентами на чемпіонство. Підопічні Арне Слота випереджають Арсенал на шість очок і при цьому мають гру проти Евертона в запасі. Тобто відрив може збільшитись до дев'яти балів.

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Недивно, що фаворитом у дербі вважається саме Ліверпуль. Коефіцієнт на тріумф лідерів АПЛ становить 1,47, тоді як Евертона – 7,10. Нічия ж оцінюється у 4,60.

При цьому експерти очікують на результативну зустріч. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 1,68, тоді як на ТМ2,5 – 2,20. Вірогідність того, що команда Миколенка збереже ворота на замку, становить аж 6,80.

Загалом же в останніх 14-ти мерсисайдських дербі лише тричі забивали обидві команди. Минулого ж сезону Ліверпуль та Евертон в очних протистояннях обмінялись домашніми перемогами по 2:0.