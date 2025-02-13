"Переміг Салаха": в Англії високо оцінили виступ Миколенка в дербі проти Ліверпуля

У середу, 12 лютого, відбувся перенесений матч 15 туру Англійської Прем'єр-ліги. У ньому Евертон вдома приймав Ліверпуль.

Гра завершилася яскравою нічиєю з рахунком 2:2. "Ірисок" від поразки врятував Джеймс Тарковскі, який забив надважливий гол на останніх секундах зустрічі.

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Хороша преса для українця

Навіс під час фінальної атаки Евертона, яка призвела до взяття воріт, зробив Віталій Миколенко. Український захисник увесь матч провів на полі й мав одну з найскладніших задач у сучасному футболі.

Він по позиції протистояв правому вінгеру "червоних" Мохаммеду Салаху. Після фінального свистка англійські журналісти оцінили виступ футболіста збірної України, повідомляє 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

Вони відзначили надійну гру лівого захисника Евертона, який майже повністю закрив єгиптянина:

Миколенко десять разів перетинався з єгиптянином на футбольному полі протягом усього матчу, і в дев'яти випадках переміг Салаха. Попри успішну гру українця, футболіст "мерсисайдців" завершив матч, маючи гол та результативну передачу у своєму активі. Варто зазначити, що у всіх дуелях Віталій ніколи не здавався та боровся до кінця.

До слова. Це дербі стало останнім в історії на "Гудісон Парк". Всього на цій арені відбулося 120 протистоянь між Евертоном і Ліверпулем – по 41 перемозі в кожного клубу та 38 нічиїх. З наступного сезону "іриски" будуть грати на новому стадіоні.

Зазначимо, що в нинішній кампанії Віталій Миколенко провів 24 поєдинки на клубному рівні, в яких відзначився одним асистом. Наступний матч його команда проведе 15 лютого на виїзді проти Крістал Пелес.