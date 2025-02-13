Игра завершилась яркой ничьей со счетом 2:2. "Ирисок" от поражения спас Джеймс Тарковски, который забил важнейший гол на последних секундах встречи.

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Хорошая пресса для украинца

Навес во время финальной атаки Эвертона, которая привела к взятию ворот, сделал Виталий Миколенко. Украинский защитник весь матч провел на поле и имел одну из самых сложных задач в современном футболе.

Он по позиции противостоял правому вингеру "красных" Мохаммеду Салаху. После финального свистка английские журналисты оценили выступление футболиста сборной Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Они отметили надежную игру левого защитника Эвертона, который почти полностью закрыл египтянина:

Миколенко десять раз пересекался с египтянином на футбольном поле в течение всего матча, и в девяти случаях победил Салаха. Несмотря на успешную игру украинца, футболист "мерсисайдцев" завершил матч, имея гол и результативную передачу в своем активе. Стоит отметить, что во всех дуэлях Виталий никогда не сдавался и боролся до конца.

К слову. Это дерби стало последним в истории на "Гудисон Парк". Всего на этой арене состоялось 120 противостояний между Эвертоном и Ливерпулем – по 41 победе у каждого клуба и 38 ничьих. Со следующего сезона "ириски" будут играть на новом стадионе.

Отметим, что в нынешней кампании Виталий Миколенко провел 24 поединка на клубном уровне, в которых отметился одним ассистом. Следующий матч его команда проведет 15 февраля на выезде против Кристал Пэлас.