Клуб Миколенка епічно наблизив Арсенал до чемпіонства, зупинивши Манчестер Сіті

За три тури до фінішу чемпіонату Англії Манчестер Сіті знову опинився у ролі того, хто наздоганяє і чекає на помилку суперника. Усе через жахливий результат матчу зі скромним Евертоном.

Українець Віталій Миколенко та його партнери по команді зробили величезний подарунок для лондонського Арсенала. Усе могло закінчитися ще краще для "канонірів", але "містяни" все ж продемонстрували характер, пише 24 Канал.

Як зіграли Евертон і Манчестер Сіті у 35 турі АПЛ?

Винесена на понеділок зустріч розпочиналася так, наче у команди Пепа Гвардіоли не має бути особливих проблем. Евертон, хоч і стрибнув цього сезону із боротьби за виживання у зону змагання за єврокубки, але зірок з неба й досі не хапає.

"Іриски" пішли на перерву, мінімально поступаючись через гол Жеремі Доку. Але у другому таймі сталося дивовижне: дубль Тірно Баррі і гол Джейка О'Браєна відправили Сіті у глибокий нокдаун. За рахунку 3:1 на користь господарів шоковані та розлючені вболівальники почали залишати гостьовий сектор нової арени у Ліверпулі. А ось це дарма.

Ерлінг Голанд швидко скоротив відставання "містян", а той-таки Жеремі Доку на 7-ій доданій хвилині вирвав для клуба з Манчестера епічну нічию 3:3. Хто знає, можливо, саме цей один заліковий пункт згодом стане вирішальним у боротьбі за чемпіонство.

Як зіграв Віталій Миколенко?

Українець вийшов у стартовому складі та провів на полі усі регламентовані 90 хвилин. На своєму лівому фланзі захисник протистояв Антуану Семеньо.

Статистичний портал WhoScored оцінив виступ українця у тверді 6,5 балів – загалом середня оцінка в команді, краща, ніж у голкіпера Пікфорда та щонайменше трьох партнерів. В нашого співвітчизника 82% точних передач, дві виграні верхові дуелі, три відбирання м'яча і один виконаний кутовий удар.

Яка тепер ситуація у чемпіонських перегонах АПЛ?

У турнірній таблиці Манчестер Сіті відстає від Арсенала на 5 очок, але має одну гру в запасі – перенесений через участь "містян" у Кубку Англії матч із суперниками донецького Шахтаря у Лізі конференцій Кристал Пелас. Потенційно команда Гвардіоли може бути позаду "канонірів" лише на 2 пункти.

Окрім Пелас, Сіті до кінця сезону зіграє з Брентфордом, Борнмутом і Астон Віллою. Усі ці клуби зараз у єврокубковій зоні, тобто легкої прогулянки у манкуніанців точно не буде.

Календар Арсенала натомість значно легший. Команді Артети залишилося випробувати свої сили проти Вест Гема, Бернлі і того-таки Кристал Пелас.