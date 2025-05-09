Еюпспор підтвердив пропозицію від Шахатря щодо їхнього головного тренера
- Президент Еюпспора підтвердив отримання офіційної пропозиції від Шахтаря щодо головного тренера Арди Турана.
- Туран веде перемовини з Шахтарем, а також планує в майбутньому очолити Атлетік, замінивши Дієго Сімеоне.
- Шахтар наразі посідає третю позицію в турнірній таблиці УПЛ, тоді як Еюпспор на шостій позиції в чемпіонаті Туреччини.
Президент Еюпспора Мурат Озкая підтвердив інформацію, що вони отримали офіційну пропозицію від Шахтаря щодо Арди Турана. Фахівець вже наприкінці сезону може очолити клуб.
Після невдач Шахтаря в мережі активно поширювалася інформація щодо можливої відставки Маріно Пушича. Очікується, що наставник може покинути клуб вже наприкінці поточного сезону.
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Туран веде перемовини з Шахтарем
Турецький фахівець у майбутньому хоче очолити Атлетіко, замінивши на посаді головного тренера Дієго Сімеоне, пише 24 канал з посиланням на AS.
Туран спочатку провів переговори з представниками українського клубу в Лондоні, де сторони наблизилися до угоди, а після спортивний директор Шахтаря Даріо Срна зустрівся з ним у Стамбулі.
Довідка. Шахтар посідає третю позицію в турнірній таблиці УПЛ.
Відзначимо, що турецький фахівець очолює Еюпспор з 2023 року, що стало його першим тренерським досвідом. Наразі команда перебуває на шостій позиції в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.