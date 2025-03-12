Карпати оформили трансфер переможця Кубка Лібертадорес
- Львівські Карпати підписали контракт із 18-річним бразильським вінгером Фабіано Родрігесом Перейрою.
- Фабіано розпочав свою кар'єру в академії Флуміненсе, а згодом перейшов до Ботафого, де став переможцем Кубка Лібертадорес та бразильської Серії А.
У середу, 12 березня, львівські Карпати вдруге за два дні оголосили про підписання молодого атакувального футболіста із Бразилії. "Зелено-білі" уклали контракт із вінгером Фабіано Родрігесом Перейрою.
18-річний новачок "левів" грає на обох флангах атаки. Фабіано став п'ятим бразильським легіонером Карпат, пише 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Карпат.
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Підсилення атакувальної лінії
11 березня перед матчем 21-го туру УПЛ львівський клуб повідомив про підписання 18-річного бразильського форварда Вальдеміра. Щоправда, адаптація цього футболіста буде розпочинатись у юнацькій команді "зелено-білих".
А от Фабіано, схоже, взяли одразу під основу Карпат.
У львівському клубі не стали розкривати жодних деталей трансферу. На порталі Transfermarkt йдеться, що контракт Фабіано з Карпатами розрахований до кінця серпня 2027 року.
Новоспечений футболіст "левів" вже поділився першими емоціями від свого переїзду до Львова.
Дуже радий бути тут. Я сфокусований на тому, щоб якомога краще проявити себе у Карпатах. Я люблю грати в атаці, мені подобається створювати моменти для партнерів і забивати голи. Раніше я ніколи не був в Україні, але маю достатньо інформації про цю країну. Зокрема, мені відомо, що у Києві 2018-го відбувався фінал Ліги чемпіонів між Реалом та Ліверпулем. У мене великі сподівання від переходу в Карпати і я робитиму все, щоб продемонструвати свої найкращі якості,
– сказав Фабіано.
Відзначимо, що 11 березня Карпати відібрали очки у Шахтаря, розписавши нульову нічию на стадіоні "Україна". Команда Владислава Лупашка із 29 балами йде сьомою у таблиці УПЛ-2024/2025.
До слова. 30 березня Карпати проведуть свій наступний матч 22-го туру УПЛ. Це буде домашня гра для "левів". Суперником "зелено-білих" буде одеський Чорноморець. Початок зустрічі о 15:30.
Що відомо про Фабіано
- Розпочав свій футбольний шлях в академії Флуміненсе, а вже згодом перебрався до Ботафого.
- У травні 2024 року дебютував за головну команду Ботафого (3 матчі).
- Минулого року Фабіано взяв участь у 41-му матчі за юнацьку команду Ботафого U-20, у яких забив 14 голів.
- Разом з Ботафого став переможцем Кубка Лібертадорес і тріумфатором бразильської Серії А.