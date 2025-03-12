Карпати оформили трансфер переможця Кубка Лібертадорес

У середу, 12 березня, львівські Карпати вдруге за два дні оголосили про підписання молодого атакувального футболіста із Бразилії. "Зелено-білі" уклали контракт із вінгером Фабіано Родрігесом Перейрою.

18-річний новачок "левів" грає на обох флангах атаки. Фабіано став п'ятим бразильським легіонером Карпат, пише 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Карпат.

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Підсилення атакувальної лінії

11 березня перед матчем 21-го туру УПЛ львівський клуб повідомив про підписання 18-річного бразильського форварда Вальдеміра. Щоправда, адаптація цього футболіста буде розпочинатись у юнацькій команді "зелено-білих".

А от Фабіано, схоже, взяли одразу під основу Карпат.

У львівському клубі не стали розкривати жодних деталей трансферу. На порталі Transfermarkt йдеться, що контракт Фабіано з Карпатами розрахований до кінця серпня 2027 року.

Новоспечений футболіст "левів" вже поділився першими емоціями від свого переїзду до Львова.

Дуже радий бути тут. Я сфокусований на тому, щоб якомога краще проявити себе у Карпатах. Я люблю грати в атаці, мені подобається створювати моменти для партнерів і забивати голи. Раніше я ніколи не був в Україні, але маю достатньо інформації про цю країну. Зокрема, мені відомо, що у Києві 2018-го відбувався фінал Ліги чемпіонів між Реалом та Ліверпулем. У мене великі сподівання від переходу в Карпати і я робитиму все, щоб продемонструвати свої найкращі якості,

– сказав Фабіано.

Відзначимо, що 11 березня Карпати відібрали очки у Шахтаря, розписавши нульову нічию на стадіоні "Україна". Команда Владислава Лупашка із 29 балами йде сьомою у таблиці УПЛ-2024/2025.

До слова. 30 березня Карпати проведуть свій наступний матч 22-го туру УПЛ. Це буде домашня гра для "левів". Суперником "зелено-білих" буде одеський Чорноморець. Початок зустрічі о 15:30.

Що відомо про Фабіано