Потужний панчер без аматорської школи: хто такий Фабіо Вордлі, який може стати суперником Усика

У суботу, 25 жовтня, на арені "О2" у Лондоні відбудеться грандіозний вечір боксу. Його головною подією стане поєдинок між тимчасовими чемпіонами світу за версіями WBA та WBO Фабіо Вордлі та Джозефом Паркером.

На кону стоятиме право стати наступним суперником Олександра Усика. 24 Канал розповідає про кар'єру британського боксера, який за останні роки зробив великий крок від ноунейма до одного з найкращих бійців надважкого дивізіону.

Що відомо про Фабіо Вордлі?

Країна: Велика Британія

Вік: 30 років

Зріст: 193 сантиметри

Розмах рук: 198 сантиметрів

Статус: володар тимчасового пояса WBA

На відміну від більшості британських боксерів, Фабіо Вордлі не виступав на аматорському рівні. Його шлях у боксі розпочався у місцевих залах рідного Іпсвіча, де він тренувався для підтримки фізичної форми.

Потенціал юнака свого часту помітив зірковий британський боксер Ділліан Вайт, ставши його менеджером. Тренується тривалий час Фабіо Вордлі під керівництвом Роберта Годжінса, який допоміг бійцю нівелювати по максимуму відсутність якісної аматорської школи.

Що відомо про початок кар'єри Вордлі?

У 2017 році британець дебютував на профі-рингу під егідою Matchroom Boxing. Вже на старті кар'єри він продемонстрував вибухову силу, яка є його головною чеснотою та небезпекою для суперників.

У першому бою він за очками здолав Якуба Войцицького, після чого почав один за одним знищувати суперників достроково. Провівши серію успішних поєдинків, Фабіо Вордлі отримав право побитися за свій дебютний титул – чемпіона Англії в надважкій вазі.

Він скористався цим шансом сповна й 1 серпня 2020 року декласував Саймона Валлілі. Бій закінчився технічним нокаутом вже у третьому раунді й це стало його першим серйозним кроком на національній арені.

Як Вордлі став чемпіоном Англії: дивіться відео

Що цікаво, ще до цієї перемоги про маловідомого британця дізналася команда Олександра Усика. Напередодні битви проти Джозефа Паркера він у коментарі для The Ring розповів, що тоді отримав запрошення стати спаринг-партнером українського боксера та провів у його тренувальному таборі в Україні тривалий час.

"Послухайте, це безумство. Я добре знаю Сергія Лапіна, добре знаю Усика. Я провів вісім тижнів в Україні у двох локаціях. Це був шалений досвід для мене, адже тоді це було дуже рано у моїй кар’єрі. У мене було, може, три поєдинки, і він попросив мене приїхати. Я спарингував із ним. Це був перший раз, коли я поїхав на спаринги в чужий табір. Я був трохи здивований тим, що він обрав саме мене. Я думав, звідки він взагалі про мене знає.

Адже я тоді був фактично бійцем у тіні, навіть на британській сцені, а потім Олександр Усик попросив мене приїхати та тренуватися. Звісно, я ухопився за цю можливість. Це був чудовий навчальний досвід із багатьох причин – поділити ринг із таким суперником, навчитися в ринзі й поза ним, як робити певні речі... Зрозуміти, чому він тренується, коли він тренується, і всі ці інші деталі. Це буде певним чином завершення кола, якщо ми зійдемося та поб’ємося за титул чемпіона світу", – сказав Вордлі.

Яких висот Вордлі досягнув до бою з Паркером?

Після перемоги над Саймоном Валлілі поступово почав зростати рівень опозиції Фабіо. Проте він й надалі продовжував перемагати й робив це ефектно ще в першій половині регламентованої кількості раундів.

З рекордом 16:0 він отримав шанс побитися за статус чемпіона Великої Британії. Його суперником 26 листопада 2022 року став Натан Горман.

Вордлі зі старту почав домінувати й пробивати захист опонента. У третьому раунді він відправив того в нокдаун після серії потужних ударів. Гоман встав, але вже не міг відповідати, тому його команда викинула білий рушник, тож Фабіо став чемпіоном Великої Британії.

Відеоогляд бою Вордлі – Горман

У 2023 році Фабіо Вордлі став об’єднаним чемпіоном, перемігши в Саудівській Аравії Девіда Аделає технічним нокаутом у сьомому раунді. Він об’єднав одразу декілька титулів: чемпіона Великої Британії, континентального чемпіона WBA, чемпіона Європи WBO та здобув вакантний титул чемпіона Співдружності.

Навесні 2024 року британець захищав свої пояси проти земляка Фрейзера Кларка. Бій у Лондоні завершився нічиєю й це був перший і поки єдиний поєдинок для Вордлі, який тривав усі 12 раундів.

У жовтні боксери провели реванш в Ер-Ріяді й у ньому Фабіо вкотре продемонстрував свою нокаутуючу силу. Він відправив суперника на канвас уже в першому раунді, зламавши йому щелепу.

Як Вордлі нокаутував Кларка в реванші: дивіться відео

А в червні 2025 року Фабіо Вордлі здобув свою поки найбільш статусну перемогу. Він бився з Джастісом Гуні за звання тимчасового чемпіона світу за версією WBA.

В цьому поєдинку британець був найближчим до поразки за всю кар'єру. Він поступався австралійцю за очками, але вкотре підтвердив боксерську істину про те, що в панчера завжди є шанс на перемогу.

В десятому раунді Фабіо Вордлі спіймав 26-річного суперника та повалив його на канвас. Удар був настільки потужним, що Гуні не зміг одразу встати на ноги й рефері, оцінивши його стан, зафіксував перемогу британця.

Вордлі – Гуні: відеоогляд бою

А після цієї перемоги команда Вордлі несподівано домовилася про бій з Джозефом Паркером, який не дочекався на поєдинок з Олександром Усиком, попри те, що WBO санкціонувала цю битву. Українець попросив відстрочку через пошкодження і йому пішли назустріч в організації.

При цьому обов'язковою умовою стало те, що він буде зобов'язаний провести захист титулу проти переможця бою Паркер – Вордлі. Інакше чинний абсолют втратить свій пояс, проте наразі все йде до того, що він погодиться й має вийти на ринг у першій половині 2026 року.

Боксерські досягнення Фабіо Вордлі

На професійному рівні провів 20 боїв, у яких здобув 19 перемог (18 нокаутом) при одній нічиїй.

Є тимчасовим чемпіоном світу у хевівейті за версією WBA, а також неодноразово ставав чемпіоном на національному та континентальному рівнях. Зокрема, здобував титули чемпіона Великої Британії та Співдружності.

За даними BoxRec, наразі посідає шосте місце в рейтингу боксерів надважкого дивізіону, його майбутній суперник розташовується на четвертій сходинці, а пальму першості утримує Олександр Усик.

Нагадаємо, що також 24 Канал підготував матеріал про Джозефа Паркера, у битві з яким і визначиться наступний суперник Олександра Усика. Саме новозеландець вважається фаворитом протистояння, проте обов'язково треба тримати в голові, що "в панчера завжди є шанс на перемогу".