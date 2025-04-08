Фанат після манчестерського дербі вдарив в обличчя зірку "містян": що відомо

У неділю, 6 квітня, відбулися матчі 31 туру Англійської Прем'єр-ліги. В одному з них Манчестер Юнайтед вдома приймав Манчестер Сіті.

Команди зіграли внічию з рахунком 0:0. Після завершення поєдинку стався скандальний інцидент, повідомляє 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

Читайте також Лестер встановив антирекорд професійного англійського футболу

Неприпустима поведінка

Півзахисник "містян" Джек Гріліш йшов у підтрибунне приміщення стадіону "Олд Траффорд", коли його покликав один із фанатів "червоних дияволів". Після цього присутні навколо стали свідками приголомшливої сцени.

На англійського футболіста було скоєно напад, який призвів до розслідування поліції. Вболівальник ударив гравця Манчестер Сіті в обличчя.

Правоохоронці оперативно затримали хлопця, яким виявився 20-річний мешканець Дройлсдена Алфі Холт. Йому висунули офіційне обвинувачення в нападі.

Справу розглядатиме суд Манчестера в липні. Наразі Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед від коментарів утрималися, посилаючись на те, що триває слідство, але "червоні дияволи" тісно співпрацюють з поліцією.

Важливо. Джек Гріліш не отримав серйозних ушкоджень.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні англійський футболіст провів у складі Манчестер Сіті 29 поєдинків. У них він забив три голи та віддав п'ять асистів.

Нагадаємо, що це манчестерське дербі стало останнім для Кевіна Де Брюйне. Бельгієць залишить "містян" після кампанії-2024/2025.