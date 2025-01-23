В Римі біля Колізею сталась масова бійка футбольних фанатів: троє отримали ножові поранення

Вболівальники Лаціо не надто гостинно зустріли фанатів Реал Сосьєдада в Римі. Півтори сотні людей взяли участь у сутичках в столиці Італії.

У середу, 23 січня, в Лізі Європи 2024-2025 відбудуться матчі сьомого туру основного етапу. Одна з найцікавіших зустрічей має проти у Римі, де місцевий Лаціо прийматиме Реал Сосьєдад.

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Бійка на 150 фанатів

На жаль, цей поєдинок ознаменувався скандалом ще до його початку. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters, у столиці Італії відбулась масова бійка між фанатами команд.

Ввечері середи, 22 січня, близько 23:00 за місцевим часом 70 вболівальників Реал Сосьєдада були атаковані фанатами Лаціо поблизу Колізею. За даними правоохоронців, італійських ультрас було близько 80-ти.

Відео бійки в Римі:

Нападники використовували різноманітну холодну зброю, серед яких ножі, молотки, палиці та ланцюги. Після прибуття поліції нападники встигли втекти з місця подій. Дев'ятеро іспанських вболівальників отримали поранення, троє з них – ножові та були госпіталізовані.

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Відзначимо, що Лаціо лідирує в загальній таблиці Ліги Європи та вже забезпечив собі путівку в плей-оф. У свою чергу Реал Сосьєдад посідає 12 місце, відстаючи від римлян на шість очок.