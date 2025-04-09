Вболівальники ПСЖ і Астон Вілли влаштували масову сутичку перед матчем Ліги чемпіонів

Напередодні матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів сталася конфлікта ситуація між фанатами. Вболівальники ПСЖ та Астон Вілли влаштували масовану бійку.

У середу, 9 квітня, відбудуться матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів. В його межах зустрінуться ПСЖ та Астон Вілла.

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Що сталося напередодні матчу

Перед грою вболівальники команд влаштували бійку. Сутичка відбулася біля одного з барів Парижа, де перебували шанувальники англійців, пише 24 канал з посиланням на RMC Sport.

Під час бійки фанати застосовували фізичну силу, кидали стільці, склянки та інші предмети

Національний відділ із боротьби з хуліганством Франції попередив про можливість таких інцидентів, присвоївши рівню небезпеки три бали з п’яти.

У день матчу поліція посилила заходи безпеки на залізничних вокзалах, куди прибувають англійські фанати, а також правоохоронні органи безпосередньо задіяні в пересуванні вболівальників Вілли.

Бійка фанатів: дивіться відео

Відзначимо, що матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.