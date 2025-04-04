Литовські фанати на заповнених трибунах заспівали легендарний хіт про Путіна: драйвове відео
- Литовський Жальгіріс переміг сербський Партизан з рахунком 70:66 у матчі Євроліги з баскетболу.
- Фанати Жальгіріса підтримали Україну, піднявши банери з кольорами прапорів та заспівавши пісню "Путін – х***о".
У четвер, 3 квітня, відбулися матчі 33 туру Євроліги з баскетболу. В одному з них литовський Жальгіріс вдома приймав сербський Партизан.
Господарі здобули перемогу з рахунком 70:66. Під час цього поєдинку їх фанати організували неймовірну акцію підтримки України, повідомляє 24 Канал із посиланням на інстаграм Жальгіріса.
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База від торсиди Жальгіріса
Уболівальники на переповнених трибунах підняли банери з кольорами прапорів України та Литви. Вже традиційно на грі також було оголошено про збір коштів для організацій, що надають допомогу українцям.
Фанати Жальгіріса підтримали Україну / Фото з соцмереж литовського клубу
Окрім цього на "Жальгіріс-Арені" литовські фанати виконали безсмертну класику. Вони гучно заспівали легендарну пісню, яка лунає на багатьох стадіонах та майданчиках уже понад десять років – "Путін – х***о".
Фанати Жальгіріса заспівали про Путіна: дивіться відео
Зазначимо, що Жальгіріс уже втратив шанси пробитися у плей-оф Євроліги. Поєдинок останнього туру литовці зіграють 11 квітня на виїзді проти Анадолу Ефес.