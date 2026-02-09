Легенду мюнхенського клубу згадує одна із жертв створеної Епштейном схеми торгівлі людьми у сексуальне рабство. Свідчення жінки можуть вказувати на важкі злочини з боку футболіста, пише в інстаграмі Soccer Forever.
Дивіться також Зеніт зі зрадником Тимощуком виженуть в ОАЕ: до чого тут переговори України та Росії
Що є про Франка Рібері у "файлах Епштейна"?
У документі, який оприлюднило міністерство юстиції Сполучених Штатів, ім'я Рібері фігурує в контексті вчинення насильства щодо однієї з жінок, яка проходить у справі Епштейна потерпілою.
Також зі свідчень жертви випливає ймовірна причетність футболіста до сексуальних злочинів щодо неповнолітніх і користування послугами організованих незаконно мереж проституції.
У США неодноразово наголошували, що сам факт появи когось із знаменитостей у "файлах Епштейна" не варто розглядати як доказ провини чи привід для висунення офіційних звинувачень. Документи аналізують правоохоронні органи.
У які скандали раніше потрапляв Рібері?
- Експартнер зрадника України Анатолія Тимощука по Баварії у 2010 році був звинувачений у тому, що мав інтимний зв'язок із повією, яка була неповнолітньою.
- У скандалі також були замішані інші гравці збірної Франції – Сідней Гову, Карім Бензема і Хатем бен Арфа.
- Зрештою суд не став застосовувати до футболіста покарання, адже визнав, що дівчина не повідомила Рібері про свій вік, тож з його боку не було складу злочину. Справу остаточно закрили у 2014 році.