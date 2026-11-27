Михайло Мудрик дав велике скандальне інтерв'ю Дмитру Гордону. Тим самим він сколихнув велику хвилю обговорень його слів в українських медіа.

Зокрема, свою думку про те, що наговорив футболіст Тоттенгема, висловив ексгравець збірної України Артем Федецький. Нею він поділився на своїй ютуб-сторінці.

Що сказав Федецький про Михайла Мудрика

Федецький жорстко розкритикував те, що розповів Мудрик у своєму інтерв'ю. Зокрема, він пригадав час своїх виступів за збірну України. За його словами, фармакологія в збірній завжди була. Навіть за часів Шевченка Федецький був у таборі національної команди, й фармакологія завжди була.

Утім у самого Федецького нічого не виявляли. І нічого забороненого йому ніколи не пропонували, й охорони на кожному поверсі також не було.

Міша, ти трошки… Не знаю, що там у тебе з кукухою за цей час сталось. Яка охорона в збірній? Краще сконцентруйся на футболі. Працюй і доводь,

– зазначив ексгравець Шахтаря, Карпат і Дніпра.

Він додав, що Мудрик створює незрозумілі конфлікти з Шевченком й УАФ. За словами Федецького, чи хтось нашіптує футболісту Тоттенгема, чи що відбувається – він не розуміє.

Чим Мудрик спровокував скандал

Мудрик розповів, що єдине місце, де він міг отримати допінг, – це збірна України. Він звинуватив лікаря національної команди в тому, що він дає гравцям стаканчики з ліками, й футболісти мають їх випити.

Крім того, він "наїхав" і на президента УАФ Андрія Шевченка. Зокрема, сказав, що той ніяк не підтримував футболіста під час дискваліфікації. А ще звинуватив у тому, що збірникам видають менші, ніж заявлені, премії, та пояснюють це податками.