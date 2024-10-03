Український боксер середньої ваги Федір Черкашин анонсував свій наступний поєдинок. 28-річний спортсмен проведе бій проти аргентинця Себастіана Орасіо Папецкі. Про це Черкашин написав на своїй сторінці у фейсбуці.
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Коли бій та хто суперник Черкашина
На кону поєдинку стоятиме титул WBC International у середньому дивізіоні. Бій відбудеться 26 жовтня у польському місті Закопане.
Супернику Черкашина 33 роки. Аргентинець займає 31 місце в рейтингу WBC у середній ваговій категорії. На професійній арені Себастіан Орасіо Папецкі здобув 22 перемоги, в тому числі 8 нокаутом. У чотирьох поєдинках аргентинець зазнав поразок.
26 жовтня відбудеться бій Черкашин – Папецкі / фото з фейсбуку боксера
Останні поєдинки Черкашина
- Нагадаємо, що Федір Черкашин з 2017 року проживає у Польщі. Тож на рингу уродженець Харкова представляє дві країни.
- У цьому році Федір здобув дві перемоги. У лютому він переміг колумбійця Хайро Дельгадо завдяки одноголосному рішенню суддів. Наступний бій Черкашин провів у травні, здобувши перемогу технічним нокаутом у сьомому раунді над мексиканцем Хорхе Коту.
- Єдиної поразки у професійній кар'єрі Черкашин зазнав у серпні 2023 року, коли виступав в андеркарді бою Усик – Дюбуа. Тоді українець поступився французу Анауелю Нгамісензі.