Український боксер середньої ваги Федір Черкашин анонсував свій наступний поєдинок. 28-річний спортсмен проведе бій проти аргентинця Себастіана Орасіо Папецкі. Про це Черкашин написав на своїй сторінці у фейсбуці.

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Коли бій та хто суперник Черкашина

На кону поєдинку стоятиме титул WBC International у середньому дивізіоні. Бій відбудеться 26 жовтня у польському місті Закопане.

Супернику Черкашина 33 роки. Аргентинець займає 31 місце в рейтингу WBC у середній ваговій категорії. На професійній арені Себастіан Орасіо Папецкі здобув 22 перемоги, в тому числі 8 нокаутом. У чотирьох поєдинках аргентинець зазнав поразок.

26 жовтня відбудеться бій Черкашин – Папецкі / фото з фейсбуку боксера

Останні поєдинки Черкашина