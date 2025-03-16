Легенда Шахтаря та МанСіті може перейти в тренерський штаб Гвардіоли

Колишній футболіст Шахтаря Фернандінью може стати частиною тренерського штабу Пепа Гвардіоли. Гравець отримав офіційну пропозицію.

Фернандінью отримав офіційну пропозицію риєднатися до тренерського штабу Манчестер Сіті. Не так давно він закінчив курси клубного менеджменту у ФІФА, пише 24 канал з посиланням на City Xtra.

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Що відомо про Фернандінью

Останнім клубом Фернандінью був Атлетіко Паранаенсе, який він покинув у кінці грудня 2024 року. У січні 2025 року з'явилися чутки про можливий перехід у Сантос, проте цього так і не сталося.

За Шахтар хавбек виступав із 2005 по 2013 рік, провівши 284 матчі, у яких забив 53 голи та віддав 57 результативних передач. Разом із гірниками він виграв Кубок УЄФА, сім разів ставав чемпіоном України, п’ять разів брав Кубок країни та тричі – Суперкубок.

Після цього український клуб продав його в Манчестер Сіті, де Фернандінью залишався ключовим гравцем до 2022 року. За англійський клуб він зіграв 383 матчі, забив 26 голів і зробив 29 асистів.