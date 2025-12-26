Російський футзаліст ледь не втратив зір через феєрверк: відео подвійного фіаско

Напередодні в Росії відбулися матчі Кубка Ліги з футзалу. В одному з них зустрічалися Ухта та Нова Генерація.

В ньому сталася непересічна подія, яка завірусилася в мережі. Один з гравців ледь не осліп, перебуваючи на майданчику.

Що сталося під час гри?

Постраждав футзаліст Ухти Дмитро Хусаїнов. Він намагався підстрахувати голкіпера своєї команди під час атаки суперників і винести м'яч з лінії воріт.

Проте йому це не вдалося й за інерцією він опинився за межами поля. Саме в цей момент був запущений холодний феєрверк, який ледь не добив засмученого спортсмена.

Потік іскор потрапив прямо в обличчя Хусаїнову. Він одразу схопився за очі, чим налякав присутніх на матчі.

Як піротехніки ледь не осліпили гравця ФК Ухта: дивіться відео

До слова. Гравець все ж таки уникнув пошкоджень. Він згодом навіть зумів продовжити матч.

Після завершення гри організатори змагань перепросили перед спортсменом.

Організатори Кубка ліги перепрошують за несвоєчасний запуск холодного феєрверка під час взяття воріт Ухти, що могло завдати шкоди здоров’ю Дмитра Хусаїнова. Суперліга в особі виконавчого директора Івана Шабанова принесла Ухті свої особисті вибачення, вони були прийняті,

– йдеться в повідомленні ліги.

Що відомо про матч та учасника інциденту?

Ухта здолала Нову генерацію з рахунком 6:5.

Клуб постраждалого футзаліста вже дійшов до півфіналу турніру, де зіграє з Сінарою.

Хусаїнов є капітаном і найкращим бомбардиром Ухти в місцевій Суперлізі.

