Нігерійська дебютантка встановила світовий рекорд на спринтерській дистанції: історичне відео

У США відбулися змагання з легкої атлетики Atlanta City Games-2025. На них відбулася історична подія під час забігу на 150 метрів.

Його виграла 22-річна Фейвор Офілі. Вона здобула не тільки "золото", а й стала авторкою світового рекорду на цій дистанції, повідомляє 24 Канал.

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Фантастичний дебют

Нігерійська спринтерка пробігла 150 метрів за 15,85 секунди. Для неї це був дебют на нетрадиційній дистанції, яка відсутня в олімпійській програмі, але цього року зібрала зірковий склад в Атланті.

Після старту Фейвор Офілі та чемпіонка світу-2023 в естафеті 4x100 Тамарі Девіс вирвалися вперед і трималися поруч. Однак на другій половині дистанції нігерійка змогла відірватися, завдяки чому перевершила попередній світовий рекорд на 0,38 секунди, який з 2018 року утримувала Шоне Міллер-Уйбо з Багамських островів.

Що цікаво, срібна призерка Девіс показала другий результат в історії на цій дистанції. Вона подолала дистанцію за 16,14 секунди, а "бронзу" здобула ямайська спринтерка Ашанті Мур.

Як Фейвор Офілі встановила світовий рекорд: дивіться відео

До слова. 22-річна новоспечена рекордсменка навчається та тренується у США. Представниця Нігерії спеціалізується на коротких дистанціях. Вона є призеркою юніорського ЧС-2021, Африканських ігор-2019 та віцечемпіонкою Ігор Співдружності-2022.

Нагадаємо, що у квітні на змаганнях у США світовий рекорд з легкої атлетики встановив метальник диска Миколас Алекна. Він двічі за турнір оновив своє ж попереднє досягнення.