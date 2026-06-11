ФІДЕ призупинила членство Федерації шахів Росії

Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) тимчасово призупинила членство Федерації шахів Росії. Це рішення ухвалили через невиконання Росією постанови Спортивного арбітражного суду (CAS) щодо припинення діяльності на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомила Рада ФІДЕ після перегляду статусу виконання рішення CAS. У федерації зазначили, що вимоги суду не були виконані у встановлені терміни, що стало підставою для застосування санкцій відповідно до статті 26.10 Статуту ФІДЕ.

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Які деталі рішення ФІДЕ щодо членства Федерації шахів Росії?

У зв'язку з невиконанням постанови членство Федерації шахів Росії у ФІДЕ призупинено з негайним набранням чинності.

Рада ФІДЕ переглянула статус виконання рішення, винесеного Спортивним арбітражним судом щодо Федерації шахів Росії. Розглянувши надану інформацію, Рада зазначає, що вимоги, викладені в рішенні CAS, не були виконані у встановлені терміни,

– йдеться в повідомленні.

Водночас у міжнародній федерації наголосили, що санкції стосуються виключно національної федерації та не обмежують права окремих спортсменів. Шахісти, які відповідають вимогам регламенту ФІДЕ та рекомендаціям Міжнародного олімпійського комітету, зможуть і надалі брати участь у міжнародних турнірах на встановлених умовах.

Це рішення стосується національної федерації і не є обмеженням можливостей для участі окремих гравців відповідно до чинних регламентів та рішень ФІДЕ,

– підкреслили в організації.

Крім того, Рада ФІДЕ заявила про намір винести питання щодо підтвердження санкції на голосування наступної Генеральної асамблеї федерації. У ФІДЕ наголосили на відданості принципам належного врядування, виконанню рішень компетентних судових органів та захисту інтересів світової шахової спільноти.

З чого почалася справа проти ФШР у ФІДЕ?

Федерація шахів України звернулася до ФІДЕ з офіційною скаргою на Федерацію шахів Росії. Підставою для звернення стало включення російською стороною шахових організацій із тимчасово окупованих українських територій, Криму, а також Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, до структури ФШР і проведення там турнірів, які, на думку української сторони, суперечать положенням Статуту ФІДЕ.

Спочатку Комісія з етики ФІДЕ запропонувала відсторонити Федерацію шахів Росії на два роки, однак після розгляду апеляції санкцію було пом'якшено до штрафу в розмірі 45 тисяч євро. Федерація шахів України не погодилася з таким рішенням і подала власну апеляцію.

За підсумками розгляду справи суд зобов'язав ФШР протягом 90 днів повністю припинити будь-яку діяльність на тимчасово окупованих територіях України. У разі невиконання цього рішення російській федерації могла загрожувати дискваліфікація на строк до трьох років.