Під час церемонії жеребкування ФІФА потрапила у скандальну ситуацію. В одній інфографіці організація показала карту України без АР Крим, пише 24 канал з посиланням на УАФ.

Читайте також Ганьба від ФІФА: під час жеребкування кваліфікації на ЧС-2026 мапу України показали без Криму

Реакція ФІФА на інцидент

Організація підтвердила отримання листа від УАФ щодо зображення карти України під час жеребкування ЧС-2026. Вони подякували, що була звернута увага.

Ми з глибокою повагою ставимося до занепокоєння, висловленого Українською асоціацією футболу і розуміємо чутливість даного питання. Інфографічна карта, про яку йдеться, була розроблена третьою стороною – зовнішнім підрядником з надання відповідних послуг. Виявивши проблему, ми негайно здійснили кроки для вирішення ситуації, зокрема вжили заходів для видалення зображення з обігу,

– зазначили у ФІФА.

Також вони проводять внутрішню перевірку, аби переконатися, що такі помилки не повторяться у майбутньому.

"Ми цілком усвідомлюємо делікатність цього питання, і хоча інцидент був ненавмисним, ми щиро шкодуємо про будь-яку моральну шкоду, яку він міг заподіяти, і цінуємо ваше розуміння навзаєм, оскільки ми з усією відповідальністю працюємо над вирішенням цієї ситуації.

Будь ласка, вільно звертайтеся до нас, якщо вам знадобляться додаткові роз’яснення або ви захочете надалі ширше обговорити це питання", – додали у ФІФА.

Відзначимо, що Україна потрапила у групу D, де зустрінеться з Ісландією, Азербайджаном, а також Францією або Австрією. Переможець квартету напряму потрапить на ЧС-2026, тоді як володар другого місця змагатиметься за путівку на турнір через плей-оф.