Ворскла отримала третій трансферний бан від ФІФА напередодні плей-оф за виживання в УПЛ

Нелегкі часи переживає полтавська Ворскла. Команда за підсумком сезону може вилетіти з УПЛ та ще й залишитися без можливості підсилити склад.

ФІФА втретє покарала Ворсклу трансферним баном. Полтавська команда не матиме права реєструвати нових футболістів протягом трьох наступних трансферних вікон, пише 24 Канал з посиланням на сайт організації.

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Ворскла отримала покарання за борги

Черговий бан був накладений 26 травня. Нагадає, що вперше Ворсклу покарали 8 квітня 2025 року. Він був накладений за борги перед колишнім футболістом Ворскли Ардітом Толі. Полтавський клуб не розрахувався з албанським легіонером, який залишив команду вільним агентом у вересні 2024. Другий бан прилетів від ФІФА 30 квітня.

Зазначимо, що фінансові труднощі у Ворскли розпочалися у лютому цього року, коли РНБО запровадила санкції проти почесного президента полтавців Костянтина Жеваго. Нестабільність у клубі одразу позначилася на результатах команди.

Ворскла завершила чемпіонат на 13-му місці та зіграє у плей-оф за право грати в УПЛ у наступному сезоні. Суперником "зелено-білих" буде представник Першої ліги Кудрівка. Перший поєдинок команди зіграють 29 травня, а матч-відповідь – 1 червня.

Влітку Полтаву може залишити низка гравців. У ЗМІ фігурували прізвища голкіпера Павла Ісенка, захисників Данііла Хрипчука та Євгена Павлюка, а також півзахисника Ібрагіма Кане. Можливо за отримані кошти від продажу футболістів Ворскла зуміє погасити борг перед колишніми гравцями та скасувати трансферний бан.