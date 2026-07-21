Невідомий зайшов у метро Мадрида у футболці Аргентини – його жорстоко побили

Збірна Іспанії здобула титул чемпіона світу з футболу 2026 року, обігравши у фіналі Аргентину з рахунком 1:0. Єдиний гол був забитий у додатковий час. Вирішальний поєдинок відбувся 19 липня на стадіоні "Мет-Лайф Стедіум" у штаті Нью-Джерсі, США.

Втім, як це нерідко трапляється після великих футбольних матчів, святкування супроводжувалися бурхливими емоціями. У центрі Мадрида під час святкування перемоги іспанської збірної було скоєно напад на аргентинського вболівальника, повідомляє 24 Канал.

Що сталося у мадридському метро після матчу Іспанія – Аргентина на ЧС-2026

Інцидент стався на станції метро Соль, одній з найбільш людних локацій столиці Іспанії, де в той момент тривали масові святкування.

Група чоловіків оточила аргентинця та почала його бити. На відеозаписах, які швидко поширилися у соціальних мережах, видно, як інші пасажири втрутилися, щоб припинити бійку та розборонити учасників конфлікту.

Сутичка сталася лише за кілька годин після фінального матчу чемпіонату світу. Відео інциденту викликало хвилю обурення серед користувачів соцмереж, які засудили насильство під час святкувань.

Як повідомляє аргентинське видання El Litoral, станом на момент публікації іспанська влада не повідомляла про затримання у справі. Також не розголошується інформація про стан постраждалого, а обставини конфлікту залишаються невідомими.

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Єдиний і вирішальний гол на 106-й хвилині другого овертайму забив нападник іспанців Ферран Торрес. Протягом усіх 120 хвилин зустрічі аргентинська команда так і не змогла завдати жодного удару в площину воріт голкіпера Унаї Сімона.

Завдяки цій перемозі Іспанія вдруге у своїй історії здобула титул чемпіона світу, вперше це сталося у 2010 році. Найкращим гравцем турніру було визнано іспанського півзахисника Родрі, який отримав нагороду "Золотий м'яч".

Фінальний матч також увійшов в історію завдяки масштабному концертному шоу, яке вперше відбулося просто під час перерви у грі. На сцені виступили Мадонна, Шакіра, Джастін Бібер та гурт BTS.