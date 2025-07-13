За день до фіналу клубного чемпіонату світу було опубліковано фото Коула Палмера з Челсі та Усмана Дембеле з ПСЖ з трофеєм турніру над Нью-Йорком. Ефектна світлина з футболістами була зроблена на даху 70-поверхової будівлі Rockefeller Center, пише 24 Канал.

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Палмер з Дембеле залізли під хмари

Розглядаючи фотографію складається враження, ніби лідери Челсі та ПСЖ ризикували власним життям. Від такої висоти у непідготовленої людини може запаморочитися голова.

Втім, розгадка неймовірної сміливості футболістів виявилася досить простою. Палмера та Дембеле підняли підіймачем, щоб склалося враження ніби вони злетіли майже на хмари, а під ними знаходиться Нью-Йорк.

Відео з Палмером та Дембеле над Нью-Йорком

До речі, це фото стало рімейком легендарної світлини "Обід на вершині хмарочоса", яка була зроблена в 1932 році під час будівництва Рокфеллерівського центру в Нью-Йорку.

Нагадаємо, фінал Клубного чемпіонату світу-2025 Челсі – ПСЖ відбудеться у неділю, 13 липня. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом. Очікується, що вирішальний матч може відвідати президент США Дональд Трамп.