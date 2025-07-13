За день до финала клубного чемпионата мира было опубликовано фото Коула Палмера из Челси и Усмана Дембеле из ПСЖ с трофеем турнира над Нью-Йорком. Эффектная фотография с футболистами была сделана на крыше 70-этажного здания Rockefeller Center, пишет 24 Канал.

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Палмер с Дембеле залезли под облака

Рассматривая фотографию складывается впечатление, будто лидеры Челси и ПСЖ рисковали собственной жизнью. От такой высоты у неподготовленного человека может закружиться голова.

Впрочем, разгадка невероятной смелости футболистов оказалась довольно простой. Палмера и Дембеле подняли подъемником, чтобы сложилось впечатление будто они взлетели почти на облака, а под ними находится Нью-Йорк.

Видео с Палмером и Дембеле над Нью-Йорком

Кстати, это фото стало римейком легендарной фотографии "Обед на вершине небоскреба", которая была сделана в 1932 году во время строительства Рокфеллеровского центра в Нью-Йорке.

Напомним, финал Клубного чемпионата мира-2025 Челси – ПСЖ состоится в воскресенье, 13 июля. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени. Ожидается, что решающий матч может посетить президент США Дональд Трамп.