Ледь не померли зі страху: Палмер і Дембеле перед фіналом КЧС піднялися на 70-й поверх хмарочоса

Організатори Клубного чемпіонату світу вирішили здивувати вболівальників перед фіналом турніру. Заради ефектного фото лідери Челсі та ПСЖ залізли на височенний хмарочос.

За день до фіналу клубного чемпіонату світу було опубліковано фото Коула Палмера з Челсі та Усмана Дембеле з ПСЖ з трофеєм турніру над Нью-Йорком. Ефектна світлина з футболістами була зроблена на даху 70-поверхової будівлі Rockefeller Center, пише 24 Канал.

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Палмер з Дембеле залізли під хмари

Розглядаючи фотографію складається враження, ніби лідери Челсі та ПСЖ ризикували власним життям. Від такої висоти у непідготовленої людини може запаморочитися голова.

Втім, розгадка неймовірної сміливості футболістів виявилася досить простою. Палмера та Дембеле підняли підіймачем, щоб склалося враження ніби вони злетіли майже на хмари, а під ними знаходиться Нью-Йорк.

Відео з Палмером та Дембеле над Нью-Йорком

До речі, це фото стало рімейком легендарної світлини "Обід на вершині хмарочоса", яка була зроблена в 1932 році під час будівництва Рокфеллерівського центру в Нью-Йорку.

Нагадаємо, фінал Клубного чемпіонату світу-2025 Челсі – ПСЖ відбудеться у неділю, 13 липня. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом. Очікується, що вирішальний матч може відвідати президент США Дональд Трамп.