"Ми дещо підготували": капітан ПСЖ заінтригував заявою перед фіналом Ліги чемпіонів

У суботу, 31 травня, визначиться переможець Ліги чемпіонів-2024/2025 з футболу. За трофей у фіналі будуть боротися французький ПСЖ та італійський Інтер.

Гра відбудеться на "Альянц-Арені" в Мюнхені та розпочнеться о 22:00 за київським часом. Напередодні відбулася традиційна пресконференція, в якій взяв участь капітан ПСЖ Маркіньйос.

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Що сказав лідер ПСЖ перед фіналом ЛЧ

Бразильський захисник поділився очікуваннями від фінального матчу проти міланського Інтера, повідомляє 24 Канал із посиланням на Football Italia. Він зазначив, що тренерський штаб його команди підготував деякі тактичні сюрпризи для суперника, але не став вдаватися в деталі:

"Ми дуже наполегливо працювали над захистом, але не будемо змінювати нашу тактичну систему. Ми спробуємо нейтралізувати їхніх нападників, які є основною силою команди, а також вінгерів, які атакують із високою швидкістю.

Ми дещо підготували, але я не можу вам багато про це розповісти. Можу запевнити вас, що ми не змінимо наш загальний підхід, який привів нас так далеко. Я думаю, що це буде захоплива футбольна гра, у якій обидві команди покладатимуться на свої сильні сторони".

До слова. В Україні офіційним транслятором матчу ПСЖ – Інтер є медіасервіс Megogo. Також на сайті 24 Каналу буде доступна текстова трансляція з відео всіх голів.

Нагадаємо, що напередодні своїми очікуваннями від фіналу Ліги чемпіонів поділився наставник Інтера Сімоне Індзагі.