Тренер Інтера розповів про план своєї команди на фінал ЛЧ

У суботу, 31 травня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів з футболу. За престижний трофей будуть боротися ПСЖ та Інтер.

Поєдинок відбудеться в Мюнхені на "Альянц-Арені". Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Читайте також ПСЖ – Інтер: де дивитись фінал Ліги чемпіонів в Україні

Що сказав Індзагі перед матчем

Напередодні цієї гри відбулася передматчева пресконференція. На ній головний тренер Інтера Сімоне Індзагі поділився своїми очікуваннями та назвав вимогу, яку поставив своїм гравцям, повідомляє 24 Канал із посиланням The Athletic.

Італієць заявив, що його підопічні знають, як правильно підготуватися до фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ, адже мають досвід великих перемог. Він наголосив, що футболісти мають зберігати голову холодною та віддати всі сили на полі:

"Я попросив про концентрацію, без одержимості. Ми повинні бути вільними у своїх думках, ми знаємо, як готуються до цих ігор: у нас є чемпіони Європи, Південної Америки та світу. У матчі все може звестися до кількох моментів, і ми повинні вміти використовувати їх на свою користь.

Ми повинні вийти на поле не з одержимістю, а з бажанням виграти цю гру, знаючи, що нам протистоїть сильна та добре підготовлена команда. Ми будемо грати з тією зброєю, яка є в нашому розпорядженні, враховуючи шлях, який ми пройшли: він був надзвичайно складним і повним підводних каменів, але ми пройшли цей шлях і не хочемо зупинятися зараз. Гравці все знають і віддадуть всі сили на полі".

До слова. Це буде шосте очне протистояння між командами, які раніше грали тільки в товариських матчах одна з одною. Перевагу мають французи – три перемоги проти однієї, а ще одного разу було зафіксовано нічию.

Нагадаємо, що раніше свій прогноз на майбутній фінал Ліги чемпіонів дав чоловік Еліни Світоліної.