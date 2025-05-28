Фанати Челсі та Бетіса влаштували масову бійку перед фіналом ЛК: відео заворушень

У середу, 28 травня, у Вроцлаві відбудеться фінал Ліги конференцій з футболу. За трофей будуть боротися Бетіс і Челсі.

Напередодні гри тисячі фанатів цих клубів прибули до Польщі. Як часто буває в таких випадках, вони не змогли уникнути кривавих бійок.

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Фанати "закусилися" не на жарт

У соцмережах завірусилися чисельні відео з масштабними заворушеннями на вулицях Вроцлава, інформує 24 Канал. Конфлікти між іспанцями та англійцями розпочалися ще ввечері 27 травня, коли одна із груп уболівальників почала викрикувати образи на адресу суперників, після чого зав'язалася бійка.

Спочатку події розгорнулися біля одного з місцевих барів. Під час цих суперечок була дуже агресивна атмосфера, внаслідок чого фанати почали кидати один в одного стільці, скляні пляшки та навіть посуд.

Сутичка між фанатами Бетіса та Челсі: дивіться відео

Згодом до цієї бійки доєдналася більша кількість фанатів, після чого заворушення перетворилися на криваву бійню. Місцева поліція у відповідь розпилила сльозогінний газ та утворила живу стіну, щоб розділити їх.

Дивіться відео сутичок між фанатами у Вроцлаві

Зазначимо, що емоції вщухли лише близько опівночі. Вболівальники розійшлися, залишивши після себе купу сміття та значні руйнування, а особливо агресивно налаштованих людей правоохоронці затримали.

Довідка. Фінал Ліги конференцій Бетіс – Челсі розпочнеться о 22:00 за київським часом. В Україні матч будуть транслювати на медіасервісі Megogo.

Нагадаємо, що 21 травня відбувся фінал Ліги Європи. Тоді фанати Манчестер Юнайтед і Тоттенгема також влаштували масову бійку.