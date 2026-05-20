Перейменуйте на Лігу Емері: іспанець виграв п'яту Лігу Європи, тепер на чолі Астон Вілли

Рецепт успіху у Лізі Європи простий: якщо ви не Арсенал, то кличте Унаї Емері. Іспанський фахівець привів вже третю команду до тріумфу у другому за престижністю європейському турнірі.

Цього разу коуч виграв єврокубок з Астон Віллою, яка здобула свій перший трофей з 1996 року. Не пощастило дебютанту єврофіналів, німецькому Фрайбургу, пише 24 Канал.

Як пройшов матч Фрайбург – Астон Вілла у фіналі Ліги Європи?

Загалом нудний перший тайм фіналу у турецькому Стамбулі на арені Бешикташа завершився ударною п'ятихвилинкою від англійської команди. Спершу успіх приніс кутовий: розіграш, навіс і Тілеманс хльостким ударом злету увігнав м'яч повз голкіпера німців.

А вже у компенсований до першого тайму час щось абсолютно божевільне зробив Буендіа. Його удар дугою у дев'ятку точно стане одним із найкращих у цьому євросезоні.

У другій половині зустрічі Фрайбургу не вдалося переламати хід гри. Натомість підопічні Емері відзначилися втретє: стрімка атака лівим флангом, простріл, і Роджерс опиняється першим у боротьбі на випередження. На цьому можна було і закінчувати.

3:0 у підсумку – Вілла перериває безтрофейну засуху, яка тривала 30 років, та ще й робить це у єврокубку. На трибунах у Стамбулі перемозі тішився британський принц і спадкоємець престолу Вільям, який є вболівальником клубу з Бірмінгема.

Який рекорд тепер належить Унаї Емері?

Іспанець підтвердив реноме злого генія Ліги Європи. Як зазначає Вікіпедія, це був вже його п'ятий тріумф з трьома командами: раніше він забирав кубок із Севільєю тричі поспіль у 2014, 2015 та 2016 роках, а згодом ще й із Вільярреалом у 2021-ому. І тільки Арсенал під орудою Емері програв свій фінал у Баку у 2019-ому.

Нікому з тренерів в історії раніше не вдавалося вигравати Лігу Європи чи її попередника Кубок УЄФА з трьома різними клубами. Також Емері зрівнявся з Карло Анчелотті за кількістю фіналів єврокубків – в обох по 6.